Galateanul Florin Nini va conduce Nationala de tineret a Romaniei la Europene

Nationala de baschet Under 20 a Romaniei se pregateste intens pentru Campionatul European, care va avea loc in Georgia in perioada 14-25 iulie. Romania va juca in grupa alaturi de: Olanda, Estonia, Islanda si Luxemburg. CSM Galati va avea doi reprezentanti: antrenorul Florin Nini si jucatorul Theodor Andrei Gherman, care va fi la prima convocare la Nationala Romaniei, dupa ce in sezonul 2021-2022 a debutat in Liga Nationala."Ne aflam in plina perioada de pregatire pentru Europene. Am disputat ... citeste toata stirea