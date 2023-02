Cea de-a sasea editie a Ligii 1 Acerbis la futsal feminin si-a desemnat duminica laureatele in sala polivalenta din Cisnadie. Titlul de campioana nationala a fost adjudecat, pentru a patra oara de CS Luca Brasov, formatie care a avut in lot trei galatence: Alexandra Ivan, Monica Bentoiu si Tabita Croitoru, foste "pantere negre" la FC Universitatea Galati, in prezent evolueaza pentru echipa ... citeste toata stirea