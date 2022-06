Galatenii au urcat pe podium la Serbian Youth International

Asa cum deja ne-am obisnuit in ultimii ani, sezonul de badminton din prima parte a anului se incheie prin concursul de la Novi Sad - Serbia. Asa a fost si in 2022. In perioada 23-26 iunie, 400 de sportivi din 26 de tari au participat la "Serbian Youth International". Delegatia Romaniei a avut in componenta si sportivi din Galati care, in urma unor evolutii consistente, au urcat de trei ori pe podiumul de premiere. Delegatia galateana prezenta la aceasta competitie a fost formata din copii ... citeste toata stirea