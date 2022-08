Galatenii de la CSM Dunarea au dominat Nationalele de barci dragon, colegii de la CSS au tinut aproape pe podium

In incheierea sezonului, Complexul Sportiv National Bascov Budeasa, gazda traditionala, a gazduit in weekend Campionatul National de barci Dragon pentru Juniori, Seniori si Masters. Galatiul a fost reprezentat cu cinste si onoare de sportivii de la CSM Dunarea si CSS. Delegatia de la CSM Dunarea Galati, in ciuda scepticilor, a crezut in sansa ei, s-a autodepasit reusind sa castige trei titluri de campioana nationala: Seniori, 200 metri Mixt si 200 m Masters si vicecampioana nationala in proba ... citeste toata stirea