Gata cu invincibilitatea: Otelul a pierdut la Dej pentru prima data in acest sezon si a coborat pe locul 2

Liga a 2-a la fotbal a programat sambata majoritatea partidelor din cea de-a noua etapa. Derbiul le-a adus fata in fata la Dej pe Unirea si SC Otelul Galati. De ce ne-a fost frica nu am scapat. Dejenii au confirmat ca sunt o echipa redutabila pe teren propriu, au jucat foarte bine, au marcat de doua ori in primele 45 de minute si au obtinut o victorie meritata. Otelarii au prins o zi slaba, au ratat cateva ocazii de gol prin Gorovei, in trei randuri, si Cirjan si nu au putut evita prima ... citeste toata stirea