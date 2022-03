Germania interzice fotbalistilor transferati din Ucraina sau Rusia sa participe la competitii

Federatia germana de fotbal (DFB) a interzis cluburilor sale sa utilizeze in acest sezon in meciuri oficiale jucatori straini veniti din Ucraina sau Rusia, pentru a "pastra integritatea competitiei", in ciuda faptului ca FIFA a dat "unda verde" in acest sens, informeaza AFP.Organele competente ale DFB, "dupa o analiza atenta, au decis ca aceste optiuni nu vor fi autorizate in acest stadiu in Germania", a indicat federatia pe site-ul sau internet.Cluburile germane sunt autorizate, in schimb, ... citeste toata stirea