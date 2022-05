Handbalista galateana Andreea Taivan a cucerit Cupa Elvetiei si se bate pentru titlu din Tara Cantoanelor

Sportivii galateni care au plecat prin Europa continua sa ne faca mandri. Handbalista originara din Galati, Andreea Taivan a lasat Franta vara trecuta pentru a se muta in Elvetia, transferandu-se la LK Zug. "Inceputul mi s-a parut intotdeauna mai greu, dar am avut noroc ca atat conducerea cat si jucatoarele m-au ajutat sa ma integrez. Sunt destul de norocoasa ca locuiesc intr-o zona destul de internationala si nu am avut probleme sa ma acomodez cu limba. Toata lumea vorbeste engleza. E o tara ... citeste toata stirea