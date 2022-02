Handbalistele de la CSM Galati acapareaza fotoliul de lider la finalul turului, handbalistii de la CSU au debutat in play-off cu o infrangere

Ultima etapa din turul Diviziei A la handbal feminin a fost deschisa cu derbiul seriei A care a adus fata in fata sambata pe parchetul salii Dunarea formatiile CSM Galati si CSU Neptun Constanta. Partida se anunta interesanta tinand cont ca se intalneau doua echipe de pe podium. Echilibrul s-a mentinut in primele noua minute, apoi fetele pregatite de Valeriu Costea au apasat pedala de acceleratie, au reusit cel mai bun meci din acest an si au obtinut o victorie clara. Diferenta de 10 goluri a ... citeste toata stirea