Handbalistele de la CSM Galati au castigat cea de-a doua repriza cu liderul

Echipa galateana pregatita de Valeriu Costea a jucat joi seara, pentru prima data in acest sezon, in sala Polivalenta Dunarea din orasul nostru cu SCM Gloria Buzau, liderul cu maxim din Liga Florilor MOL. Galatencele, care au parut coplesite de renumele adversarei au jucat foarte slab in primele 30 de minute cand au reusit sa inscrie doar sase goluri. Buzaul a folosit cea mai buna garnitura, a punctat de 18 ori pe tabela de marcaj si a transat repede disputa. CSM Galati a revenit de la vestiare ... citeste toata stirea