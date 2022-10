Handbalistele de la CSM Galati au facut cel mai bun meci din acest sezon, dar raman la cota 0 in Liga Florilor MOL

Sala Siderurgistul a reintrat joi seara in circuitul handbalistic national de top. Cum sala Polivalenta Dunarea este in continuare in imposibilitatea de a gazdui meciuri de handbal din cauza problemelor cu marcajul la noua suprafata de joc, CSM Galati a intalnit in sala mica pe Dacia Mioveni 2012, intr-o partida din cea de-a 7-a etapa a Ligii Florilor MOL.La primul meci de la Galati din acest sezon, fetele pregatite de Valeriu Costea au avut o evolutie buna, au condus de cateva ori pe tabela ... citeste toata stirea