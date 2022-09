Handbalistele de la CSM Galati au pierdut la 10 goluri la Baia Mare

Liga Florilor MOL a programat in weekend partidele celei de-a treia etape. CSM Galati a avut o deplasare lunga la Baia Mare si un meci infernal cu Minaur, formatie angrenata in cupele europene.Asa cum s-a intamplat si la precedentele meciuri, echipa galateana antrenata de Valeriu Costea, nou promovata in esalonul de elita, a inceput bine, a condus cu 6-4 in min.9, a tinut ritmul in primele 15-20 de minute dupa care baimarencele au preluat initiativa si s-au detasat pe tabela de marcaj. CSM ... citeste toata stirea