Handbalistele de la CSM Galati au pierdut la 10 goluri primul meci din Liga Florilor

Sezonul 2022-2023 din Liga Florilor la handbal feminin a debutat sambata la pranz in sala Traian din Rm.Valcea cu partida dintre SCM Rm.Valcea si CSM Galati. Nou promovata in esalonul de elita, formatia galateana pregatita de Valeriu Costea a jucat de la egal la egal timp de 25 de minute cu medaliata cu bronz din sezonul precedent. Valcencele si-au valorificat la maxim experienta superioara in special in repriza a doua si s-au desprins pe tabela de marcaj. Din tabara galateana au absentat cele ... citeste toata stirea