Handbalistele de la CSM Galati au pierdut la Craiova in ultimele cinci minute

In weekeend s-au disputat meciurile celei de-a 15-a etape din Liga Florilor MOL. CSM Galati a jucat duminica in deplasare cu SCM Craiova. Handbalistele pregatite de Valeriu Costea au continuat seria evolutiilor ascedente din ultima perioada si au dat o replica consistenta. Galatencele au condus pe tabela de marcaj in primele 10 minute, gazdele au preluat initiativa si au trecut in avantaj, 3-4 goluri. CSM Galati nu a renuntat, s-a apropiat amenintator si chiar a irosit in vreo doua randuri ... citeste toata stirea