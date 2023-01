Handbalistele de la CSM Galati merg mai departe in Cupa Romaniei

Duminica au fost programate meciurile din primul tur al Cupei Romaniei la handbal feminin. CSM Galati a jucat la orele pranzului la Constanta cu CSU Neptun, ocupanta locului 5 in seria A a Diviziei A. Partida a fost echilibrata in prima parte, constantencele au condus de cateva ori in primele 25 de minute: 3-1 (min.10), 7-5 (min.16), 11-10 (min.25). Galatencele antrenate de profesorul Valeriu Costea si-au intrat incet, incet in ritm, au marcat de trei ori consecutiv si au intrat in avantaj la ... citeste toata stirea