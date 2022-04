Handbalistele de la CSM Galati nu concep sa nu-si ia revansa in fata Coronei

Sala Polivalenta Dunarea va gazdui duminica, 10 aprilie, de la ora 11.00, partida CSM Galati - CSM Corona Brasov, care conteaza pentru cea de-a 21-a etapa din seria A a Diviziei A la handbal feminin. Duelul primelor doua clasate se anunta foarte mare si starneste orgolii mari in cele doua tabere. Brasovencele, la care evolueaza si galateanca Sarah Darie, au invins in tur, scor 30-25, aceasta fiind si singura infrangere din acest sezon pentru echipa galateana, dar acum vor juca sub presiune.De ... citeste toata stirea