Handbalistele de la CSM Galati nu mai vor sa faca niciun pas gresit in lupta pentru promovarea in Liga Florilor

Divizia A la handbal feminin programeaza vineri partidele celei de-a 23-a etape. De la ora 17.00, in sala Polivalenta Dunarea din orasul nostru este programat derbiul CSM Galati - CSM Unirea Slobozia. Handbalistele galatene au uitat esecul de pe teren propriu cu brasovencele de la Corona, s-au pregatit foarte bine si sunt motivate sa obtina victoria si sa revina pe primul loc in clasament care asigura promovarea directa in Liga Florilor."Urmeaza o partida foarte importanta pentru noi. Un ... citeste toata stirea