Handbalistele de la CSM Galati primesc vizita Magurii Cisnadie in sferturile Cupei Romaniei

La sediul Federatiei Romane de Handbal a avut loc luni la pranz tragerea la sorti pentru sferturile de finala din Cupa Romaniei Fan Courier la handbal feminin. CSM Galati, singura echipa din esalonul secund calificata pentru aceasta faza a competitiei, se va duela cu Magura Cisnadie, ocupanta locului 3 in Liga Florilor. Partida este programata pe 27 aprilie, in sala Polivalenta Dunarea din orasul nostru. "Sortii au decis sa intalnim Cisnadie, formatie din Top 3 in Liga Florilor. Pentru noi, ... citeste toata stirea