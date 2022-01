Handbalistele de la CSM Galati reiau lupta pentru promovare

In weekend se reia Divizia A la handbal femininin. CSM Galati va primi vizita celor de la CSM Roman, intr-o partida programata sambata, 22 ianuarie, la sala Polivalenta Dunarea, de la ora 13.00, ce conteaza pentru cea de-a 11-a etapa."Obiectivul nostru ramane acelasi, ne dorim sa revenim in Liga Florilor. Ne-am pregatit foarte bine toata perioada, fetele sunt nerabdatoare sa joace. Chiar daca primul meci pare facil, trebuie sa-l tratam cu atentie, Romanul are jucatoare tinere care alearga ... citeste toata stirea