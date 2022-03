Handbalistele de la CSM Galati s-au calificat in sferturile Cupei Romaniei Fan Curier

Cupa Romaniei la handbal feminin a programat miercuri sapte partide din optimile de finala. Sala Polivalenta Dunarea a gazduit confruntarea dintre CSM Galati si CSU Stiinta Bucuresti, echipa ce ocupa locul 13 in Liga Florilor. Fetele pregatite de Valeriu Costea, liderul detasat al seriei A din Divizia A, s-au pregatit foarte bine, au jucat foarte curajos si motivate din primul si pana in ultimul minut si au obtinut o victorie meritata. Galatencele au condus in permanenta pe tabela de marcaj, ... citeste toata stirea