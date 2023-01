Handbalistele de la CSM Galati s-au resemnat

CSM Galati a jucat in sala Polivalenta Dunarea cu CSM Tg.Jiu, intr-o partida ce a contat pentru cea de-a 11-a etapa a Ligii Florilor MOL. Handbalistele pregatite de Valeriu Costea au parut resemnate de la inceput si in aceste conditii nu au avut nicio sansa in duelul nou promovatelor. Echipa gorjeana, care a venit la Galati insotita de primar si mai multi consilieri locali, si-a dorit mai mult victoria ceea ce s-a si intamplat. La jumatatea celei de-a doua reprize, echipa galateana a reusit sa ... citeste toata stirea