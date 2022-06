Handbalistele de la CSM Galati vor debuta in Liga Florilor la Rm. Valcea

La sediul Federatiei Romane de Handbal a fost stabilit vineri tintarul pentru sezonul 2022-2023 din Liga Florilor. Nou promovata CSM Galati va debuta pe terenul medaliatei cu bronz din sezonul trecut, SCM Ramnicu Valcea. Primul meci pe teren propriu in sala Polivalenta Dunarea pentru fetele pregatite de Valeriu Costea va fi in cea de-a doua etapa in compania celor de la SCM Craiova.Programul celorlalte jocuri din tur este urmatorul: Etapa 3 - Minaur Baia Mare - CSM ... citeste toata stirea