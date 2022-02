Handbalistii de la CSU Galati au parasit Cupa Romaniei

Sala Siderurgistul a gazduit joi dupa amiaza partida CSU Galati - CSU Suceava care a contat pentru prima etapa a Cupei Romaniei la handbal masculin. Handbalistii galateni pregatiti de Florin Andronic au avut o misiune grea in fata ocupantei locului 10 din Liga Zimbrilor. Cu portarul Bogdan Fuica, care a avut 12 interventii salvatoare si Rares Costea, autor a 11 goluri in prim plan, a condus de doua ori pe tabela de marcaj: 6-5 in min.12 si 7-6 in min.13, a jucat de la egal la egal cu adversara ... citeste toata stirea