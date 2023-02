Handbalistii de la CSU Galati au revenit pe parchet cu victorie

Faza a doua a campionatului Diviziei A la handbal masculin a programat joi partidele primei etape din playoff-ul tineret. Handbalistii de la CSU au trecut repede peste dezamagirea eliminarii din Cupa Romaniei si au intalnit in sala Polivalenta Dunarea pe CSM II Vaslui, o echipa formata din juniori, dar si trei jucatori cu prezente in Liga Zimbrilor.In aceste conditii am asistat la un meci interesant in care echipa pregatita de Florin Andronic si Mihai Pantea si condusa din teren de ... citeste toata stirea