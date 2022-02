Handbalistii de la CSU Galati debuteaza in play-off

Divizia A la handbal masculin se va relua in weekend cand sunt programate partidei primei etape din faza a II-a. CSU Galati a castigat seria A si s-a calificat pentru turneul play-off de promovare alaturi de alte sapte formatii. Formatia galateana pregatita de Florin Andronic va juca primul meci din 2022 sambata, 5 februarie, la sala Siderurgistul, de la ora 11.00, cu CSM Odorheiu Secuiesc."Am revenit la treaba, in prima saptamana ne-am pregatit fizic dupa care ne-am antrenat cum s-a putut in ... citeste toata stirea