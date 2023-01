Handbalistii de la CSU Galati parasesc Cupa Romaniei

CSU Galati a sustinut sambata la pranz primul meci din acest an. Formatia noastra condusa de antrenorul Florin Andronic a intalnit in deplasare pe CSU Craiova, intr-o partida din turul preliminar al Cupei Romaniei Raureni la handbal masculin. Partida a avut doua reprize diametral opuse, prima dominata de galateni, care au intrat la vestiare cu cinci goluri avantaj, a doua a consemnat revirimentul oltenilor, cu o echipa experimentata, gazdele reusind sa se desprinda decisiv pe tabela abia in ... citeste toata stirea