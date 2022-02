Hocheistii de la CSM Galati au revenit pe locul patru

Patinoarul Olimpic din Brasov a gazduit in weekend dubla dintre Steaua Bucuresti si CSM Galati din cadrul Ligii Nationale de hochei pe gheata. Prima partida programata vineri seara a fost echilibrata si cu o evolutie interesanta a scorului. In prima treime nu s-a marcat, stelistii au deschis scorul prin galateanul Irimia, CSM Galati a terminat in avantaj cea de-a doua repriza dupa reusitele lui Mircea Constantin ajutat de Neznamov si Kyrychenko si Neznamov (Kyrychenko, M.Constantin). ... citeste toata stirea