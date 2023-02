Hocheistii de la CSM Galati au urcat pe podium

Patinoarul Dunarea din orasul nostru a gazduit dubla CSM Galati - ACSH Gheorgheni din cadrul Campionatului National de seniori la hochei pe gheata. Echipa galateana a profitat la maxim de faptul ca adversarii nu s-au prezentat la Galati cu cea mai buna garnitura si au obtinut doua victorii si sase puncte in clasament. Prima partida a fost controlata din primul si pana in ultimul minut de formatia antrenata de Vladimir Klinga si Cornel Chirita, iar in cea de-a doua, oaspetii au condus cu 1-0 si ... citeste toata stirea