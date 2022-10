Horia Tecau: As paria cariera mea ca Simona Halep nu a luat nimic constient

Capitanul nejucator al echipei Romaniei din cadrul competitiei feminine de tenis Billie Jean King Cup, Horia Tecau, se declara increzator in nevinovatia Simonei Halep, suspendata provizoriu de Agentia Pentru Integritatea Tenisului (ITIA) dupa ce a fost testata pozitiv la un control antidoping, si indeamna la sustinerea sportivei."Am vorbit cu Simona. In aceste zile suntem alaturi de ea. Tot ce pot sa va spun, cunoscand-o pe Simona, este ca as paria cariera mea ca nu a luat nimic constient. ... citeste toata stirea