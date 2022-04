Junioarele 1 de la CSM Galati si junioarele 3 de la ACS Lucian Bute, fara pasi gresiti in Grupa Valoare

Weekendul trecut au fost programate meciuri in Campionatul National de handbal pentru junioare. CSM Galati a primit vizita in sala Dunarea formatiei LPS Iasi, intr-o partida din Grupa Valoare junioare 1. "Nepoatele" antrenate de Sanda Asandei au reusit o victorie importanta care le asigura in proportie de 99% calificarea la turneul final. La capatul celor 60 de minute, tabela a aratat 35-30 (17-14). Lotul galatean: Petre, Popa - Chiriac 10 goluri, M.Codreanu 3 g, Filip, Frasinel 4 g, Lazar 2 g, ... citeste toata stirea