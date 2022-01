Junioarele 2 de la CSM si Lucian Bute au inceput anul cu victorii si raman neinvinse

Weekendul trecut s-au reluat partidele din cadrul Campionatului National de junioare 1 si 2. Echipele galatene au inceput in forta si au bifat victorii importante in deplasare. CSM Galati, antrenor Sanda Asandei, s-a deplasat la Rm. Sarat unde in ciuda jocului dur peste limitele regulamentului si tolerat de arbitri practicat de gazde s-au impus categoric, scor final: 42-16 (22-7, 20-9). Lotul echipei galatene: Barbu, Timofti - Balanica 2 goluri, Bucner, Bastina 6 g, Popovici, Dragu 2 g, Musat, ... citeste toata stirea