Junioarele 3 de la ACS Lucian Bute continua cursa pentru medalii. Echipele de junioare 2 de la CSM Galati si Bute nu mai pot rata in ultima etapa calificarea pentru turneul final Valoare

Campionatul National de handbal pentru junioare a programat in weekend partidele in Grupa Valoare si Grupa Speranta. La junioare 3, in ultima etapa din Grupa Valoare 1, ACS Lucian Bute a invins in deplasare pe CSO Ovidiu, scor final: 28-22 (10-6, 9-9, 9-7). Staff-ul tehnic: Dana Goldic, Cristi Preda, Florentin Stali a mizat pe lotul: Iacob, Popoiu - Zugravel 4 goluri, Bodea 1 g, Barbu 1 g, Gheorghe, Stresina 2 g, Mazilu 3 g, Andrei, Popescu 1 g, Emanoil 1 g, Craciun 1 g, Decianu, Buric 3 g, ... citeste toata stirea