Junioarele 4 de la ACS Lucian Bute si Viitorul Otelul vor reprezenta Galatiul la turneul semifinal

La Braila s-a desfasurat in weekend turneul din cadrul Euroregiunii 2 la handbal junioare 4. La start s-au aliniat 13 echipe care initial au fost repartizate in patru grupe: ACS Lucian Bute, Prosport Focsani, CSS Medgidia - grupa A; CSS Constanta, CSS Tulcea, Handbal Art - grupa B; LPS Buzau, LPS Braila, CSM Galati, HC Techirghiol - grupa C; HC Dunarea Braila, Viitorul Otelul, BB Buzau - grupa D. Doua dintre echipele galatene, Bute si Viitorul Otelul au obtinut calificarea pentru turneul ... citeste toata stirea