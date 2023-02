Junioarele 4 de la ACS Lucian Bute, Viitorul Otelul, CSS Tecuci si Handbal Art s-au calificat pentru Euroregiune

Asociatia Judeteana de Handbal Galati, presedinte Florin Tofan, a organizat in ultimele doua weekenduri la Galati si Tecuci faza locala a Campionatului National de handbal pentru junioare 4 cu opt echipe la start. Ca si noutate: AJH Galati a transmis live aproape toate meciurile pe pagina proprie de Facebook cu un numar impresionant de vizionari (peste 4500), ceea ce a confirmat o data in plus faptul ca acest sport prezinta un interes major in cadrul comunitatii galatene. Echipele participante ... citeste toata stirea