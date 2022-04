Junioarele de la ACS Lucian Bute si CSM Galati, victorii importante pentru calificarea la turneul final

Campionatul National de handbal rezervat junioarelor a programat miercuri si joi meciurile unei etape intermediare in Grupa Valoare si Grupa Sperante. Echipele galatene angrenate in competitii au obtinut victorii importante si se indreapta cu pasi siguri spre turneele finale. La junioare 3, ACS Lucian Bute, antrenori: Dana Goldic, Cristi Preda, Florentin Stali a invins "acasa" la Braila pe CSO Ovidiu cu un scor de Cartea Recordurilor: 63-13 (23-2, 19-4, 21-7), ramane neinvinsa si este prima in ... citeste toata stirea