Juniorii de la LPS Galati s-au calificat pentru turneul final

Campionatul National de baschet Under 14 a programat in weekend partidele din cadrul celui de-al saselea turneu. LPS Galati, antrenor Andrei Maxim s-a deplasat la Targoviste unde a continuat seria evolutiilor ascendente. Echipa galateana a inregistrat rezultatele: 25-62 cu CSS Targoviste, 72-30 cu CSM Targu Jiu si 86-38 cu Petras Piatra Neamt. "Dorinta de a performa! Cam acesta a fost gandul tuturor cand ne-am implicat in acest proiect si iata ca evolutia baietilor a fost constanta si ... citeste toata stirea