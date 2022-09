Legends Galati este campioana Europei

Inca o performanta de exceptie pentru sportul galatean si romanesc. In weekend, la Herceg Novi in Muntenegru s-au disputat meciurile din EMF Champions League Masters +40 ani. La startul competitiei s-au aliniat 10 echipe repartizate initial in doua grupe.Legends Galati a castigat grupa B dupa ce a inregistrat rezultatele: 8-1 cu Partizan Bardejov - Slovacia, 4-3 cu Super Club AS Bisceglia - Italia, 5-3 cu Hashove Sofia - Bulgaria si 1-1 cu Liriada Rasnov - Romania apoi si-a continuat parcursul ... citeste toata stirea