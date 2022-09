Legends Galati, la masa bogatilor

In perioada 2-4 septembrie, la Herceg Novi - Muntenegru se va desfasura EHF Champions League - Masters +40 ani. La start se vor alinia cele mai bune 10 echipe de minifotbal din Europa care au fost repartizate in doua grupe.Campioana Romaniei din ultimele doua sezoane, Legends Galati este prezenta la masa bogatilor, fiind repartizata in grupa B alaturi de: Hashove Sofia - Bulgaria, Super Club AS Bisceglia - Italia, Partizan Bardejov - Slovacia, Liriada Rasnov - Romania.A"Mergem increzatori ... citeste toata stirea