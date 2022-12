Medieseanul Octavian Ursu va imbraca tricoul Otelului

SC Otelul Galati a parafat deja primul transfer din aceasta iarna, mijlocasul Octavian Ursu, 28 de ani, jucator de banda ce a evoluat in acest sezon pentru colega de esalon 2, CSC Selimbar. In prima parte a stagiunii, a evoluat in 17 meciuri, marcand 4 goluri, fiind golgeterul formatiei sibiene. Ursu a inscris in poarta Otelului in remiza, scor 1-1 din cea de-a 4-a etape a Ligii a 2-a. Noul otelar si-a inceput cariera la Medias, localitatea sa natala si a mai evoluat in cariera sa de pana acum ... citeste toata stirea