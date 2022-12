Bucurestiul a gazduit in weekend ultima competitie la badminton din 2022: Campionatul National probe individuale Juniori III Under 13 si Tineret Under 23. La acest eveniment, la categoria Juniori Under 13, au fost prezenti si "muschetarii" galateni de la Siderurgistul: Ionut Nistor, Stefan Stanescu, Sebastian Panaite, Eliza - Stefania Marinescu, Alexia Chirila, Edith Ursachescu si Sonya Stancu.Asa cum ne-au ... citeste toata stirea