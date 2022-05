"Nepoatele" de la CSM Galati au incheiat in Top 5 national. Nicoleta Petre a fost nominalizata cel mai bun portar

La Cisnadie s-a desfasurat saptamana trecuta turneul final Valoare a Campionatului National de handbal pentru junioare 1. Prezente la masa bogatilor, "nepoatele" de la CSM Galati, antrenate de Sanda Asandei, au facut o figura frumoasa, reusind sa ocupe locul 5 in ierarhia finala, dupa ce a inregistrat rezultatele: 23-28 (11-14) cu CSM Bucuresti, 25-28 (17-15) cu Grupul Scolar Energetic Rm. Valcea, 31-30 (17-15) cu Activ Prahova Ploiesti, in grupa, si 30-27 cu CSU Stiinta Bucuresti, in meciul ... citeste toata stirea