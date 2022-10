Nou promovata, Unirea Branistea a urcat pe loc de play-off, Sporting Liesti a invins in premiera pe Aerostar

Liga a 3-a a programat sambata partidele celei de-a 9-a etape, ultima din tur. Cele doua reprezentante ale Galatiului care evolueaza in seria a 2-a au reusit victorii pretioase. Sporting a jucat pe Liesti Arena cu Aerostar Bacau. Liestenii pregatiti de Catalin Savu si-au facut bine temele si au reusit sa obtina prima victorie din istorie in fata celor de la Aerostar in cel de-al 10-lea sezon. Rezultat final: 2-1 (2-1). Golurile invingatorilor au fost marcate de: Chiriac si Crihana. 11-le de ... citeste toata stirea