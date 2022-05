O victorie de moral pentru fetele de la FC Universitatea

FC Universitatea Galati a jucat duminica acasa, pe stadionul Comunal din Schela cu Ladies Tg.Mures in play-out-ul Ligii 1. Desi condamnate la retrogradare, galatencele au jucat cu daruire si dupa un meci deschis au reusit sa sparga gheata si sa obtina prima victorie din play-out si din acest an. "Ma bucur ca am putut sa-mi ajut echipa si impreuna am reusit sa obtinem prima victorie din acest play-out. Au mai ramas trei meciuri de jucat, sunt sigura ca ne vom cunoaste din ce in ce mai bine si cu ... citeste toata stirea