Octavian Ciovica a castigat ultima etapa a Campionatului National de Viteza in Coasta

Octavian Ciovica, deja campion national la categoria a II-a, a castigat, duminica, Trofeul Audi Brasov, a sasea si ultima etapa din prima divizie a Campionatului National de Viteza in Coasta.Ciovica (Radical SR8) a fost cronometrat cu timpul de 04 min 21 sec 051/1000 (2 min 09 sec 986/1000 in prima mansa si 2 min 11 sec 065/1000 in a doua), potrivit site-ului Federatiei Romane de Automobilism Sportiv. Podiumul a fost completat de Lucian Radut (Mitsubishi Evo 8), sosit la ... citeste toata stirea