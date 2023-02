"Olimpicele" Adnana Ancerencu si Ana Maria Gavrila si "nepotica" Ariana Ardeleanu joaca pentru Romania

Asa cum v-am mai informat, handbalul juvenil feminin galatean se afla in topul national. Dupa etapa de la sfarsitul saptamanii, campionatul se va intrerupe pentru actiunile Nationalelor Romaniei. Trei jucatoare, doua de la ACS Lucian Bute si una de la CSM, vor reprezenta Galatiul sub tricolor. "Olimpica" Adnana Ancerencu si "nepotica" Ariana Ardeleanu au fost convocate la Nationala de cadete a Romaniei, care, in perioada 23 februarie - 26 februarie, se va pregati la ... citeste toata stirea