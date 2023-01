Olimpicele si-au facut reglajele la Campina pentru primele meciuri oficiale

CS Campina si Asociatia Judeteana de Handbal Prahova au organizat de Ziua Unirii Principatelor, in sala Colegiului National Nicolae Grigorescu, Cupa 24 Ianuarie, un turneu de pregatire pentru junioare 4. Olimpicele galatene de la ACS Lucian Bute, antrenate de Nicoleta Vlad, au reusit sa treaca cu bine turul de forta cu trei meciuri in aproximativ opt ore si sa se claseze pe locul 2 in clasamentul final.Rezultatele inregistrate de echipa galateana: 24-29 cu CS Campina, 12-11 cu Szejke Odorheiul ... citeste toata stirea