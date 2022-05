Otelul a facut un pas important spre finala barajului de promovare

Miercuri au fost programate partidele din mansa tur din barajul de promovare in Liga a 2-a la fotbal. SC Otelul a jucat in deplasare cu Foresta Suceava. Gazdele au inceput bine meciul, dar otelarii lui Dorinel Munteanu au preluat pe parcurs initiativa si si-au creat multe ocazii de a marca. Unicul gol a fost reusit de Nica in min.39 cu un voleu de la 11 metri. Cea mai mare ocazie din primul mitan i-a apartinut lui Jardan care a zguduit bara. Ros-alb-albastrii au dominat si repriza a doua fara ... citeste toata stirea