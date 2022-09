Otelul a mai transferat trei jucatori

Dupa primele patru etape din esalonul secund, SC Otelul ocupa locul 5 cu 8 puncte provenite din doua victorii si doua remize. Managerul tehnic Dorinel Munteanu nu a fost multumit in totalitate si asa cum a anuntat a facut schimbari in lot. La inceputul acestei saptamani au mai fost parafate trei transferuri pe posturile considerate deficitare.Ucraineanul Yevgen Bokhashvili, 29 de ani, 1,82 metri, atacant, transferat la Otelul dupa ce in ultimul sezon a jucat in prima liga din Vietnam. Nascut ... citeste toata stirea