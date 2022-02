Otelul a pierdut la Buzau, Sporting a invins la Rm. Sarat

Echipele galatene au sustinut in weekend noi amicale. SC Otelul a jucat in deplasare cu FC Buzau, ocupanta locului 5 din esalonul secund. A fost un test util pentru otelari, care au fost invinsi cu 2-1(1-0). Pentru echipa galateana a marcat: Nica in min.85. Managerul tehnic Dorinel Munteanu a inceput cu formula: Ursu - Farcas, Sirghi, Ghiocel, Nedelea - Adascalitei, D.Cires, Nistor - Cisotti, Cirjan, Cricimar. In repriza a doua care a tinut 60 de minute au mai jucat: Rus, Hagiu, Yabre, Tica, M. ... citeste toata stirea