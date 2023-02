Otelul a remizat fara gol in primul amical din Turcia

Otelarii lui Dorinel Munteanu au sustinuta sambata la Belek un prim amical, adversari fiindu-le macedonenii de la KF Besa Doberdoll. Dupa un meci interesant, cu cateva ocazii in contul lor irosite din pacate, ros-alb-albastrii au remizat, fara gol marcat. "Sigur, mi-as fi dorit victoria, dar per ansamblu sunt multumit de randamentul echipei, de implicarea lor, trebuia sa marcam ca sa castigam, am avut cateva ocazii, dar nu am reusit sa marcam. A fost primul meci, sunt convins ca la urmatorul ... citeste toata stirea