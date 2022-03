Otelul a tremurat pentru victorie la Faurei, Sporting a pierdut pe "Liesti Arena"

Liga a 3-a la fotbal s-a reluat in weekend cu partidele celei de-a 16-a etape. SC Otelul Galati a intalnit in deplasare pe CS Faurei. Otelarii lui Dorinel Munteanu si-au atins obiectivul, au castigat la limita, unicul gol fiind reusit de Cisotti in min.37 din penalti, dar pe final au tremurat serios dupa ce gazdele au irosit doua ocazii importante de egalare. Echipa galateana a inceput in formula: Dur-Bozoanca - Rus, Yabre, Ghiocel, Tica - D.Cires, Neagu, Jardan - Cisotti, Green, Nica. Au mai ... citeste toata stirea